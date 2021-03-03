В Шостке полицейские оперативно разыскали 13-летнего подростка 9 марта в полицию обратились родители 13-летнего парня с сообщением о том, что их сын ушел из дома в неизвестном направлении и местонахождение его неизвестно.

На поиски парня был ориентирован личный состав Шосткинского отдела полиции. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители нашли пропавшего, который гулял по улицам города. Парня доставили по месту жительства, никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

С «беглецом» полицейские провели воспитательную беседу о недопустимости такого поведения, на что парень пообещал сделать надлежащие выводы и не повторять подобные поступки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.