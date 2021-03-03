Сумщина близка к красной зоне, – Шмыгаль Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, красную зону могут ввести сразу в 9 областях и столице.

Сейчас красный уровень эпидемиологической безопасности действует в 4 областях. В частности, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской областях и на Закарпатье, пишет 24 канал.

Почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню, – заявил Шмыгаль.

Где могут ввести красную зону:

- в Киеве и Киевской области;

- Винницкой области;

- Донецкой области;

- Запорожской области;

- Львовской области;

- Николаевской области;

- Сумской области;

- Тернопольской области;

- Хмельницкой области.

Ранее о возможном введении красной зоны на Львовщине, Винниччине и Николаевщине говорил и глава Минздрава Максим Степанов.

Денис Шмыгаль говорил, если большинство областей Украины будут «красными», то правительство может ввести третий локдаун.