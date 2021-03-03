Сумщина близка к красной зоне, – Шмыгаль

Сейчас красный уровень эпидемиологической безопасности действует в 4 областях. В частности, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской областях и на Закарпатье, пишет 24 канал.
Почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню, – заявил Шмыгаль.
Где могут ввести красную зону:
- в Киеве и Киевской области;
- Винницкой области;
- Донецкой области;
- Запорожской области;
- Львовской области;
- Николаевской области;
- Сумской области;
- Тернопольской области;
- Хмельницкой области.
Ранее о возможном введении красной зоны на Львовщине, Винниччине и Николаевщине говорил и глава Минздрава Максим Степанов.
Денис Шмыгаль говорил, если большинство областей Украины будут «красными», то правительство может ввести третий локдаун.