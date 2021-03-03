В Сумах пьяный отец подбросил дочку, но не поймал До 2 лет лишения свободы грозит мужчине, который во время игры причинил 4-месячной дочке тяжкие телесные повреждения.

Сумской местной прокуратурой 9 марта сообщено о подозрении 30-летнему мужчине, который во время игры причинил 4-месячному ребенку тяжкие телесные повреждения.

Трагедия произошла 22 января 2021 года в г. Сумы. Женщина вместе со своей 4-месячной дочкой и отцом ребенка в компании по месту жительства знакомого распивала спиртные напитки. Когда все уже были изрядно навеселе, отец ребенка начал с ней играть - подбросил вверх, однако не смог поймать.

Девочка получила тяжелые телесные повреждения. В больницу к ней не приходили ни отец, ни мать. В настоящее время начата процедура лишения женщины прав на ребенка. Биологический отец в свидетельстве о рождении не указан, поэтому юридически отношения к ребенку не имеет.

Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 128 (неосторожное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. За содеянное ему грозит до 2 лет лишения свободы. Досудебное следствие проведено Сумским районным управлением полиции.