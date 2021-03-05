Сумских подростков будут учить основам безопасности в Интернете

Речь пойдет об опасностях, которые подстерегают в социальных сетях, формировании круга Интернет-знакомых, нарушении прав в медиа-пространстве и реагировании на такие случаи.
Встреча состоится 16 марта в 14:30 в Молодежном центре «Романтика».
В связи с действием карантинными ограничениями количество участников ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация.
Мероприятие будет проходить с соблюдением всех карантинных норм и поэтому средства индивидуальной защиты, которые закрывают нос и рот, - обязательны.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: (066) 8871 262 (Дарья).