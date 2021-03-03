На Сумщині відбудеться майстер-клас для сільгоспвиробників Департамент агропромислового розвитку Сумської ОДА запрошує на майстер-клас.

11 березня 2021 року в Інституті сільського господарства Північного Сходу відбудеться майстер-клас на тему: «Особливості перезимівлі та догляду за озимими культурами навесні 2021 року».

Початок заходу о 10-00.

Збір та реєстрація учасників з 9-30 до 9-55 за адресою: Сумський район, с. Сад, вул. Зелена, 1.

Програма проведення заходу:

1. Відкриття заходу (Кабанець В.М., директор Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН).

2. Стан та перспективи розвитку зерновиробництва в області (Маслак О.М., в. о. директора Департаменту агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації).

3. Агрометеорологічний прогноз на весняний період 2021 року (Пономарьов О.М., директор Сумського гідрометеоцентру).

4. Стан рослин озимої пшениці та заходи по догляду за ними навесні 2021 року ( Собко М.Г., заступник директора Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН з наукової роботи).

5. Сорти озимої пшениці Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла та їх сортові технології ( Гуменюк О.В., завідувач лабораторії селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці ім. В.М.Ремесла).

6. Особливості технологій вирощування сортів озимої пшениці ННЦ «Інститут землеробства НААН» (Юла В.М., завідувач відділу адаптивних інтенсивних технологій зернових колосових культур і кукурудзи ННЦ «Інститут землеробства НААН»)

7. Ресурсозберігаючі технології вирощування зернових колосових культур в Лісостепу (Авраменко С.В., провідний науковий співробітник Інституту рослинництва ім.. В.Я Юр’єва НААН)

8. Технологія вирощування озимого жита для Сумщини

(Єгоров Д.К., завідувач лабораторією селекції жита Інституту рослинництва ім. В.Я Юр’єва НААН)

9. Сорти озимої пшениці, рекомендовані для агрокліматичних умов Сумської області (Сохошко М.М., директор Сумської філії Інституту експертизи рослин)

10. Контроль бур’янів, хвороб та шкідників в зернових агроценозах (Ткаченко О.М., директор регіонального представництва «Укравіт-Агро»;

Моргун М.М., регіональний представник в Сумській області ТОВ «АДАМА)

11. Підведення підсумків – (Маслак О.М., в. о. директора Департаменту агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації.)

Контингент учасників: керівники та фахівці господарств, науковці Інституту сільського господарства Північного Сходу та інших наукових установ, фермери, представники компаній по забезпеченню насінням, засобами захисту рослин, регуляторами росту та добривами.