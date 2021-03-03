В Конотопе легковушка влетела в жилой дом Вечером 9 марта, около 22.00, легковой автомобиль влетел в дом на ул. Рыбалко в Конотопе.

Синяя AUDI на скорости проломила стены жилого дома. На момент аварии там горел свет. На месте работали правоохранители. Подробнее позже, пишет Голос Конотопа.