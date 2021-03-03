На Сумщине 49 969 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 10 марта в Сумской области 49 969 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 50 человек (Краснопольский район – 2, Кролевецкий – 6, Лебедин – 1, Лебединский – 1, Недригайловский – 6, Ахтырка - 1, Ахтырский – 5, Путивльский – 12, Середина-Будский – 1, Сумы – 7, Сумской – 5, Ямпольский - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 707 летальных случая, из них за минувшие сутки - 9 (Конотопский район – 1, Кролевецкий – 1, Лебединский – 1, Ахтырка - 1, Ахтырский – 1, Сумы- 1, Шостка – 2, Ямпольский - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 46 741 человек, из них за минувшие сутки - 189 (Белопольский район - 1, Великописаревский – 7, Глухов – 2, Краснопольский – 1, Кролевецкий – 36, Лебедин – 9, Лебединский – 2, Недригайловский – 3, Ахтырка – 4, Ахтырский – 3, Путивльский – 12, Ромны – 11, Роменский – 3, Сумы - 38, Сумской р-н – 6, Шостка – 19, Шосткинский – 1, Ямпольский - 31).