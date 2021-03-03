В Сумах хулиганам, которые мочились на памятный знак в сквере Небесной Сотни дали 4 года условно В Заречном суде города Сумы объявили приговор по делу, которое тянется с 2018 года, когда двое парней справляли естественные потребности на памятный знак.

Суд признал виновными обвиняемых и назначил по 4 года условного наказания, передает Суспільне.

«Суд постановил признать виновными в нарушении части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. И назначить наказание на срок 4 года. В соответствии со статьей 75 УК Украины освободить от отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью три года. В соответствии со статьей 76 УК обязать не выезжать за пределы Украины без согласования уполномоченным органом по вопросам пробации. Периодически являться для регистрации в органы по вопросам пробации и сообщать об изменении места проживания учебы или работы», - зачитал приговор судья Алексей Сибилев.

То есть, обоих мужчин признали виновными по всем предъявленным статьям, однако суд решил не отправлять их за решетку, потому что раньше они не имели судимостей. Кроме того, решение обосновано также хорошими выводами от органа по вопросам пробации.

Накануне, во время дебатов, обвиняемые своей вины не признавали. Защита отмечала, что мемориальный знак в 2018 году не был на балансе городского совета и не представлял культурной или исторической ценности.

Прокурор взамен отмечала, что на видео мужчины называли объект, над которым осуществляли надругательство, - памятником и осознавали свои действия. По мнению прокурора, наказание, которое достаточно и необходимо для исправления лиц - это ограничение свободы сроком на три года.