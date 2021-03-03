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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:35425

На Сумщине еще 50 случаев заболевания COVID-19

На утро 10 марта в Сумской области подтверждено уже 49 969 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Умерло 9 человек, - всего 708. Выздоровело 189, - всего 46 741. Лечатся 2521.

Все в Украине зафиксировано 6377 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 309 детей и 263 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 1904 человека; летальных случаев - 219; выздоровели - 5687 человек; осуществлено тестирований за сутки - 64 126 (в том числе методом ПЦР - 33904, методом ИФА - 15116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 15106).

За все время пандемии в Украине заболело - 1416438 человек; выздоровели - 1204916 человек; летальных исходов - 27 423; проведения ПЦР-тестов - 7188346.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 644 случая;

- Винницкая область - 575 случаев;

- Волынская область - 125 случаев;

- Днепропетровская область - 226 случаев;

- Донецкая область - 118 случаев;

- Житомирская область - 141 случай;

- Закарпатская область - 399 случаев;

- Запорожская область - 218 случаев;

- Ивано-Франковская область - 502 случая;

- Киевская область - 320 случаев;

- Кировоградская область - 31 случай;

- Луганская область - 74 случая;

- Львовская область - 523 случая;

- Николаевская область - 229 случаев;

- Одесская область - 586 случаев;

- Полтавская область - 153 случая;

- Ривненская область - 173 случая;

- Сумская область - 50 случаев;

- Тернопольская область - 148 случаев;

- Харьковская область - 270 случаев;

- Херсонская область - 6 случаев;

- Хмельницкая область - 152 случая;

- Черкасская область - 151 случай;

- Черновицкая область - 533 случая;

- Черниговская область - 30 случаев.

Общество
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