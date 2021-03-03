На Сумщине еще 50 случаев заболевания COVID-19

Умерло 9 человек, - всего 708. Выздоровело 189, - всего 46 741. Лечатся 2521.
Все в Украине зафиксировано 6377 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 309 детей и 263 медработника.
Также за минувшие сутки госпитализировано - 1904 человека; летальных случаев - 219; выздоровели - 5687 человек; осуществлено тестирований за сутки - 64 126 (в том числе методом ПЦР - 33904, методом ИФА - 15116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 15106).
За все время пандемии в Украине заболело - 1416438 человек; выздоровели - 1204916 человек; летальных исходов - 27 423; проведения ПЦР-тестов - 7188346.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 644 случая;
- Винницкая область - 575 случаев;
- Волынская область - 125 случаев;
- Днепропетровская область - 226 случаев;
- Донецкая область - 118 случаев;
- Житомирская область - 141 случай;
- Закарпатская область - 399 случаев;
- Запорожская область - 218 случаев;
- Ивано-Франковская область - 502 случая;
- Киевская область - 320 случаев;
- Кировоградская область - 31 случай;
- Луганская область - 74 случая;
- Львовская область - 523 случая;
- Николаевская область - 229 случаев;
- Одесская область - 586 случаев;
- Полтавская область - 153 случая;
- Ривненская область - 173 случая;
- Сумская область - 50 случаев;
- Тернопольская область - 148 случаев;
- Харьковская область - 270 случаев;
- Херсонская область - 6 случаев;
- Хмельницкая область - 152 случая;
- Черкасская область - 151 случай;
- Черновицкая область - 533 случая;
- Черниговская область - 30 случаев.