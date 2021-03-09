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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:15195

За выходные в Сумах произошло 12 ДТП

В течение выходных (6 - 8 марта) патрульные выезжали на 12 ДТП.

3 ДТП с материальным ущербом, а в 9 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол. Также копы составили более 230 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 5 за управление в состоянии опьянения); составили более 80 административных материалов за нарушение общественного порядка; раскрыли кражу; раскрыли 3 наркопреступления; обнаружили человека в розыске; обнаружили иностранца, который незаконно находится на территории Украины; обнаружили телефон в розыске; обнаружили предмет с признаками холодного оружия; зафиксировали факт предложения неправомерной выгоды должностному лицу.

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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