За выходные в Сумах произошло 12 ДТП В течение выходных (6 - 8 марта) патрульные выезжали на 12 ДТП.

3 ДТП с материальным ущербом, а в 9 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол. Также копы составили более 230 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 5 за управление в состоянии опьянения); составили более 80 административных материалов за нарушение общественного порядка; раскрыли кражу; раскрыли 3 наркопреступления; обнаружили человека в розыске; обнаружили иностранца, который незаконно находится на территории Украины; обнаружили телефон в розыске; обнаружили предмет с признаками холодного оружия; зафиксировали факт предложения неправомерной выгоды должностному лицу.