Справа хуліганства у сумському сквері Небесної сотні: прокурор просить 3 роки обмеження волі Обвинувачені в справлянні природних потреб на пам’ятний знак героям Небесної Сотні в Сумах не визнають вину і просять виправдання. Таку позицію вони висловили під час дебатів у справі 9 березня у Зарічному районному суді.

Двох чоловіків обвинувачують у вчиненні хуліганства групою осіб, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось винятковим цинізмом. За версією обвинувачення, у ніч проти 29-го червня 2018-го року вони справляли природну потребу на пам’ятний знак, встановлений на честь загиблих Героїв Небесної Сотні, пише Суспільне.

"Як покарання, яке достатнє і необхідне для виправлення осіб, вважаю, що необхідно призначити обмеження волі строком на три роки. Це покарання відповідає санкції ч.2 ст. 196 ККУ", - зазначив прокурор Олексій Моісеєнко.

Як запобіжний захід, до моменту вступу в силу рішення силу, прокурор вважає можливим застосувати особисте зобов’язання. Обвинувачені свою вину не визнають.

"Ні в обвинувальному акті, ні в повідомленні про підозру не були розписані конкретні дії кожного учасника злочину, не вказана форма співучасті, послідовність дій, хто знімає відео, яку саме природну потребу справляли учасники. Незрозуміло, кому саме належав телефон. Слідство велся необєктивно, упереджено і некваліфіковано", - сказав один з обвинувачених.

Інший обвинувачений говорить: "Затримано нас було незаконно. Нам не представився ніхто, до нас застосовані були ненормативні і нелюдські методи допиту. Прошу визнати нас невинними".

У матеріалах справи відсутні докази, що підтверджують грубе порушення громадського порядку, - говорить захисниця обвинуваченого. До того ж, на думку обох захисниць, меморіальний знак у 2018-му році не перебував на балансі міської ради, тому не представляв культурної чи історичної цінності.

"Невідомо, чий це мобільний телефон, хто зробив той запис, хто зображений на цьому відео, оскільки будь-яких облич на ньому не видно. Будь-якого відношення до Сумської міської ради ні культурного, ні історичного на той час ця споруда не представляла", - каже захисниця Світлана Щербак.

Захисниця Олександра Ковальова говорить: "Вважаю, що недопустимі докази, які містять матеріали кримінального провадження, які долучив прокурор, отримані з порушенням прав і свобод людини. Героям Сотні, Майдану ми самі співчуваємо: і родичам, і загиблим, але не можна людину визнати винною, якщо її вина не знайшла підтвердження в залі судових засідань. Щоб це не було витлумачено так, що якось нехтують всіма моралями і тим, що відбувалося в 2014-му році".

"Згідно з тим відеороликом, який ми переглянули в судовому засіданні і який містився в телефоні, вилученому на місці події, особи чітко і зрозуміло для всіх висловлюють своє ставлення до цього об’єкта. Вони одне у одного перепитують, як називається, іти і справляти природну потребу на пам’ятник. Вони сприймають цей об’єкт саме як пам’ятник", - говорить прокурор Моісеєнко.

Відео з телефону, вилученого у затриманих у сквері Небесної Сотні, в суді досліджували у червні 2019-го року.

Судове рішення у справі оголосять 10 березня о 8.00.