Президент Украины наградил сумчанок к 8 марта Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня».

За значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд орденом «За заслуги» II степени награждается сумская биатлонистка Валентина Семеренко - чемпионка Европы 2020 года, III степени - Вита Семеренко - призерка чемпионата Европы 2021 года. Орден княгини Ольги II степени получила уроженка Сум Анастасия Меркушина и выпускница СумГУ Юлия Джима - призерки чемпионата мира 2021 года.

Также «Заслуженным донором Украины» стала сумчанка Несвит Виктория Николаевна.