На Сумщине полиция оперативно задержала грабителя, который избил старушку На Сумщине полиция оперативно задержала мужчину, который подозревается в совершении разбойного нападения на пожилую женщину.

Злоумышленник проник в дом 75-летней женщины, избил ее и забрал все имущество старушки, а это всего 200 гривен и мобильный телефон. Об указанном преступлении в полицию сообщила дочь потерпевшей, потому что сама бабушка из-за избиения не могла даже двигаться.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции во главе с руководством подразделения. Пенсионерку с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили и задержали злоумышленника. Им оказался 23-летний односельчанин потерпевшей.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилище).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.