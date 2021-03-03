На Сумщине увеличат число бригад вакцинации от COVID-19 Сегодня, 9 марта, в Сумах в облгосадминистрации прошло совещание с врачами и представителями райгосадминистраций и территориальных громад.

«В области активно должна проходить вакцинация. Конечно, были выходные, праздник. Но пришло время действовать и действовать быстро. Мы должны изменить тактику. С четверга на Сумщине будут работать 9 бригад по проведению вакцинации. Уже сегодня работает 5 бригад, еще четыре бригады проходят обучение. И я прошу, чтобы мы максимально прививали людей, - отметил глава Сумской ОГА Василий Хома. - Кстати, сегодня должен прийти письмо из Министерства здравоохранения Украины, согласно которому мы можем вакцинировать людей в рамках второго этапа (остальных медицинских работников, люди в возрасте 80+ и социальные работники)».

По его словам, Минздрав рекомендует прививать в сутки до 100 человек. Бригады не должны терять время на переезд. Поэтому должен быть разработан четкий график прививок и составлены новые списки с учетом тех, кто желает прививаться в рамках второго этапа вакцинации.

«Третья волна COVID-19 набирает обороты и чем больше людей мы вакцинируем, тем легче будет эта волна, - отметил Василий Хома. - Необходимо объяснять жителям области, что вакцина формирует иммунитет и снижает риск к заболеванию. Ведь никто не знает, как может перенести эту болезнь. А смертность от COVID-19 по Украине растет. Поэтому наша задача как власти - сделать все необходимое, чтобы жители Сумщины меньше болели».