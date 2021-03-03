Житель Сумщины, чтобы добраться домой, угнал 4 авто Несколько часов понадобилось сотрудникам отделения полиции №2 (пгт Краснополье), чтобы установить личность злоумышленника и разыскать авто.

8 марта за помощью к полицейским обратились граждане и сообщили, что оставили свои транспортные средства во дворе домов, а затем обнаружили их исчезновения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за подобного рода преступления 27-летний житель с. Мезеновка. В содеянном он сознался и объяснил свой поступок желанием добраться домой. Также рассказал, что два автомобиля он завел и тронулся с места, однако далеко уехать на них не удалось, третий - не удалось завести, а вот на четвертом он и достался домой, где его через несколько часов и разыскали полицейские.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.