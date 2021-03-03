У Сумах у краєзнавчому музеї провели мультимедійну програму «Шевченко і Сумщина» Сьогодні, 9 березня, – в день іменин Тараса Шевченка – в музеї проведено мультимедійну тематичну програму до 207-ї річниці від дня народження поета. Учасниками заходу стали студенти Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Д.С. Бортнянського.

Співробітник музею Аліна Конотоп розповіла про уродженців сумського краю – друзів та знайомих Т. Шевченка, зокрема: істориків, письменників й етнографів Миколу Маркевича та Пантелеймона Куліша, поета і художника Петра Соколова, родин Лазаревських, Огієвських, Хрущових і Рєпніних. Студенти дізналися про населені пункти краю, які відвідував поет, художні роботи та поетичні твори написані ним на Сумщині. Згадали про увічнення образу поета у монументальному мистецтві, зокрема – встановлення першого пам’ятника Т. Шевченку в Ромнах у 1918 р., скульптором якого був Іван Кавалерідзе.

На заході прозвучав аудіо запис твору «Ой по горі роман цвіте», написаного Т. Шевченком 7 червня 1859 р. у с. Лифиному на Сумщині; читалися вірші «Мені тринадцятий минало», «Думи мої, думи», «Бандуристе орле сизий», присвячений М. Маркевичу; фрагменти з щоденника Кобзаря, зі згадками про осіб біографічно пов’язаних з Сумщиною та перебування поета на території нашого краю. Студентка Ксенія Полонська декламувала твір Т. Шевченка «Утоплена», що дав можливість відчути емоційний настрій Кобзаря під час його написання, побачити його поетичний талант.