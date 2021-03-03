Начальник полиции Сумщины отчитался за прошлый год Отчет начальника ГУНП в Сумской области о результатах служебной деятельности подразделений полиции региона по итогам 2020 года опубликовали на сайте Сумского облсовета.

В соответствии со статьей 9 Закона Украины «О национальной полиции» полиция осуществляет свою деятельность на принципах открытости и прозрачности, в пределах, определенных Конституцией и законами Украины. Полиция обеспечивает постоянное информирование органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также общественности о своей деятельности в сфере охраны и защиты прав и свобод человека, противодействия преступности, обеспечения общественной безопасности и порядка.

О результатах служебной деятельности подразделений полиции региона по итогам 2020 отчитался начальник ГУНП в Сумской области можно прочесть здесь.