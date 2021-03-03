В Бурыни пожарные спасли жилой дом (видео) Сегодня, 9 марта, в 5:59 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании дровяного сарая по ул. Великозахватовская в г. Бурынь.

О пожаре сообщили владельцы, которые увидели дым и пламя. На место происшествия был направлен дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части.

Хозяева пытались обуздать возгорание сами, но сделать это не смогли. Огонь охватил кровлю дровяного сарая на площади до 20 кв. м и дрова. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные жилой дом и хозяйственную постройку.

В 6:17 пожарным удалось локализовать возгорание, в 7:20 - ликвидировать.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.