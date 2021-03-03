В Сумах в аварии пострадал водитель BMW (видео) В результате столкновения двух автомобилей на проспекте Курском травмирован один из водителей.

Патрульные инспекторы предварительно установили, что 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-21154, поворачивая налево, не занял соответствующего крайнего левого положения на проезжей части, после чего совершил столкновение с автомобилем BMW, водитель которого двигался в попутном направлении.

В результате ДТП 30-летний водитель автомобиля BMW получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу.

Подробности происшествия выясняла следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.