В Госаудитслужбе Сумщины действуют телефоны доверия В Управлении Северо-Восточного офиса Госудитслужбы в Сумской области действует телефон доверия.

Звонить можно по номеру 0542 68-70-32 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (в пятницу с 8.00 до 15.45), по которому возможно сообщить о незаконном расходовании бюджетных средств, неэффективном и незаконном использовании государственного или коммунального имущества, а также обращаться с жалобами, заявлениями или предложениями.

Также действует телефон доверия в Государственной аудиторской службе Украины (г.Киев) по номеру 044 425-80-30 и Северо-восточном офисе Госаудитслужбы (Харьков) по телефону 057 725-86-24.