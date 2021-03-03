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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:14135

Спеціалісти RGM group допоможуть, якщо зі снігом зійшов й асфальт

Для доріг Сумщини, як і для всієї України, ситуація типова, коли з приходом весни разом зі снігом починає сходити й асфальт.

Погіршило ситуацію й те, що цьогорічна зима виявилася сніжною з частими переходами температури через нуль градусів, що негативно вплинуло на дорожнє покриття.

Яскравим прикладом згубних температурних «гойдалок» стала ситуація, коли менш ніж за добу, на зміну хрещенським морозам прийшла відлига, а температура з – 20 °C, підскочила до 10 тепла.

За словами фахівців, перехід через нуль означає, що сніг чи лід тануть, а потім знову замерзають чи випадають. Так, тала вода потрапляє у пори асфальту, а потім, коли вона знову перетворюється на лід, то розширюється, «розриваючи» дорожнє покриття.

Якщо цей процес часто повторюється, вже за кілька сезонів навіть після найякіснішого ремонту у результаті матимемо дорогу в незадовільному стані.

Для того, щоб ці негативні наслідки зменшити, потрібно вчасно боротися з тріщинами в асфальті, проводити якісне дорожнє утримання, а воду відводити з дороги. У зимовий же час залучається важка техніка, щоб з доріг, узбіч і розділової смуги максимально знімати сніговий покрив. При цьому замість води у пори має потрапляти сольовий розчин.

Цієї зими спецтехніка компанії RGM group виконувала як окремі замовлення, так і обслуговувала на постійній основі два важливих напрямки в Сумській області:

- а/д Н-07 Київ - Суми - Юнаківка км 306 + 535 - км 350 + 156

- а/д Т-1901 Суми - Миропілля - Осоївка - а/д Суми - Краснопілля - Богодухів км 5 + 562 - км 18 + 110, км 18 + 110 - км 35 + 300

Комбіновані дорожні машини компанії розчищали автомобільні дороги та посипали їх піщано-соляними сумішами.

Тепер, з приходом весни, RGM group пропонує своїм клієнтам повний спектр дорожньо-будівельних робіт:

- Будівництво, проектування нових доріг та тротуарів

- Реконструкція доріг

-  Капітальний ремонт доріг та мостів

- Укладання тротуарної плитки

Компанія RGM group вже не один рік  будує та ремонтує дороги місцевого і державного значення, а також виконує будівельні роботи на замовлення приватних компаній та пропонує послуги з цілорічного утримання автодоріг.

Якщо вашу дорогу «з’їла» зима - не зволікайте, телефонуйте за номером: +38 (050) 356-2605.

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Экономика
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