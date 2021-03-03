У Сумах відбудеться презентація унікальної книги «Імена України. 100 митців» Книгу буде презентовано 11 березня об 11:00 в Конгрес-центрі Сумського державного університету.

«Імена України. 100 Митців» (видавництво «Університетська книга», Суми) – унікальне видання, в якому представлено твори кращих митців України від часів Київської Русі до початку ХХІ століття. Робота над книгою тривала майже два роки, до якої були залучені музеї зі всієї України, а також із закордону. Наприкінці 2020 року книгу було видано за підтримки Українського Інституту книги.

Дизайн та шрифт для книги розробив відомий український дизайнер з Сум Дмитро РАСТВОРЦЕВ, підготовку тексту та відбір ілюстративного матеріалу здійснив заслужений діяч мистецтв України Сергій ПОБОЖІЙ.

У книзі – 118 робіт із 21 українського музею, а також музеїв та приватних колекцій України, Великої Британії, Ізраїлю, Нідерландів, Польщі та США. Найбільшу кількість творів для книги надано Сумським художнім музеєм ім. Н. Онацького та Національним художнім музеєм України.

Ідея книги – візуалізувати українське мистецтво через імена та твори митців. Кожному митцеві присвячений один розворот книги, на якому – фото або портрет, короткий життєпис, вислів митця про свою творчість чи іншої відомої особистості про митця.

Книга «Імена України. 100 Митців» має стати початком серії видань, присвячених найвідомішим українцям.