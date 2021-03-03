Спасатели Сумщины оказали помощь по ликвидации последствий ДТП

К месту происшествия немедленно прибыл дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.
Как стало известно, в результате столкновения обвалилась стена дома, а передняя часть транспортного средства оказалась под обломками внутри здания. Проведя разведку в кабине грузовика было обнаружено водителя без признаков жизни. С помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости фуру немедленно извлекли из-под обломков на безопасное расстояние, после чего деблокировали тело погибшего мужчины, 1960 г.р.
Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливают правоохранители.
Всего на месте происшествия работало 9 человек личного состава и две единицы техники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.