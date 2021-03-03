Спасатели Сумщины оказали помощь по ликвидации последствий ДТП Сегодня, 9 марта, в 10:20 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о том, что в г. Конотоп по ул. Генерала Тхора грузовой автомобиль въехал в дом, который не эксплуатировался.

К месту происшествия немедленно прибыл дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Как стало известно, в результате столкновения обвалилась стена дома, а передняя часть транспортного средства оказалась под обломками внутри здания. Проведя разведку в кабине грузовика было обнаружено водителя без признаков жизни. С помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости фуру немедленно извлекли из-под обломков на безопасное расстояние, после чего деблокировали тело погибшего мужчины, 1960 г.р.

Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливают правоохранители.

Всего на месте происшествия работало 9 человек личного состава и две единицы техники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.