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На дорозі державного значення продовжується капітальний ремонт мостового переходу

Міст у селі Заруцькому знаходиться на дорозі державного значення Р-65, яка з’єднує контрольно-пропускні пункти на Чернігівщині та Сумщині. Вже 50 років ним щодня користуються тисячі українців.

ТОВ «Сумимостобуд», що входить до складу RGM group, виконує капітальний ремонт цього об’єкту.

Міст був шириною 7,5 метрів, його розділили на 2 частини. На першому етапі виконання робіт забили 16-метрові палі, улаштували насадки, на які змонтували залізобетонні балки та забетонували монолітну плиту довжиною 70 та шириною 4,5 метрів.

Нині мостовики виконують другий етап робіт. Вже демонтувано другу частину мосту, а саме 36 балок, дорожнє покриття, насадки та палі.

«Наразі наша бригада почала забивати нові палі – їх на цьому об’єкті буде 100. Усі вони довжиною 16 метрів та виготовлені компанією ТОВ «Сумимостобуд». По завершенню цих робіт ми почнемо бетонувати насадки», - коментує виконроб Олексій Охріменко.

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