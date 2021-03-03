На дорозі державного значення продовжується капітальний ремонт мостового переходу

ТОВ «Сумимостобуд», що входить до складу RGM group, виконує капітальний ремонт цього об’єкту.
Міст був шириною 7,5 метрів, його розділили на 2 частини. На першому етапі виконання робіт забили 16-метрові палі, улаштували насадки, на які змонтували залізобетонні балки та забетонували монолітну плиту довжиною 70 та шириною 4,5 метрів.
Нині мостовики виконують другий етап робіт. Вже демонтувано другу частину мосту, а саме 36 балок, дорожнє покриття, насадки та палі.
«Наразі наша бригада почала забивати нові палі – їх на цьому об’єкті буде 100. Усі вони довжиною 16 метрів та виготовлені компанією ТОВ «Сумимостобуд». По завершенню цих робіт ми почнемо бетонувати насадки», - коментує виконроб Олексій Охріменко.
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