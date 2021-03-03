На Сумщині визначили переможців конкурсу читців, присвяченого пам’ятi Тараса Шевченка На вшанування творчої спадщини Тараса Шевченка за підтримки управління культури Сумської обласної державної адміністрації упродовж місяця було проведено обласний відбірковий конкурс читцiв, присвячений пам’ятi Т.Г. Шевченка, що цього року проходив у дистанційному режимі.

Свої конкурсні програми представили учасники гуртків художнього читання, театральних колективів, літературних студій, відвідувачі публічних бібліотек, учні загальноосвітніх шкіл, студенти вищих навчальних закладів – усі, хто шанують творчість Великого Кобзаря. Розуміння глибокої філософії поезії Шевченка, емоційне виразне подання матеріалу презентували аматори з Глухівської, Конотопської, Кролевецької, Лебединської, Охтирської, Роменської, Путивльської, Сумської, Тростянецької, Шосткинської, Білопільської, Буринської, Дружбівської міських територіальних громад, Дубов’язівської, Кириківської, Краснопільської, Липоводолинської, Недригайлівської, Миколаївської Степанівської, Чупахівської селищних територіальних громад, Бездрицької, Березівської, Грунської, Комишанської, Миропільської, Новослобідської, Річківської, Садівської, Юнаківської, Чернеччинської сільських територіальних громад. Конкурсанти представили твори Тараса Шевченка, сучасну українську поезію, авторські твори, продемонструвавши високий рівень виконавської майстерності та належний рівень підготовки своїх конкурсних номерів. Професійне журі оцінювало виступи 123 виконавців за трьома віковими категоріями. Серед наймолодших, віком від 10 до 16 років, перемогу вибороли: – І місце – аматор Комунального закладу «Миколаївський центр культури і дозвілля» Миколаївської селищної територіальної громади Олексій Федина; – ІІ місце – учасниця театрального гуртка «Асорті» Комунального закладу «Охтирський міський центр культури і дозвілля «Кнєжа» Охтирської міської територіальної громади Кароліна Зосим (керівник – Світлана Корнієнко); – ІІІ місце – учасниця гурткахудожнього читання В’язівського сільського будинку культури-філії КЗ «Дубов’язівський центр культури і дозвілля» Дубов’язівської селищної територіальної громади Софія Цементова (керівник – Оксана Гаврилова). У категорії читців від 16 до 22 років перемогли: – І місце – студентка Медичного інституту Сумського державного університету Дар’я Сухорученко; – ІІ місце – аматор Комунального закладу «Дубов’язівський центр культури і дозвілля» Дубов’язівської селищної територіальної громади Олексій Лебідь; – ІІІ місце – учасниця театрального колективу «Світ емоцій» Роменського міського Будинку культури Роменської міської територіальної громади Аліна Северин. Найкращими досвідченими читцями, віком від 22 років стали: – І місце – аматор Подолівського міського клубу-філії Центру культури Кролевецької міської ради Аліна Сіра; – ІІ місце – аматор Воронізької філії Комунального закладу «Шосткинський центр культури і дозвілля» Шосткинської міської територіальної громади Вікторія Яковлева; – ІІІ місце – учасниця гуртка художнього читання Бездрицького сільського клубу Бездрицької сільської територіальної громади Людмила Осипча. Журі конкурсу також відзначило заохочувальними дипломами: «За популяризацію українського поетичного слова» – члена Сумської обласної громадської організацїї «Ініціативи Слобожанщини» Миколу Хижняка; «За найкращу авторську поезію» – учасника народного аматорського театру Конотопського міського будинку культури «Зоряний» Конотопської міської територіальної громади Олександра Фесенка; «За яскраву творчу індивідуальність» – учасницю дитячого драматичного гуртка Путивльського будинку культури Путивльської міської територіальної громади Дар’ю Ригаль (керівник – Карина Бутова); «Найстарший учасник конкурсу» – учасниця гуртка художнього читання «Криниченька» Олешнянського сільського будинку культури Чупахівської селищної територіальної громади Ніна Парнекова; «Наймолодший учасник конкурсу» – відвідувачка Комунального закладу «Публічна бібліотека» Миропільської сільської ради Анжеліка Суховієнко.