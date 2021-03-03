На Сумщине украинец пытался незаконно выехать грузовиком в РФ 8 марта в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Юнаковка» пограничники Сумского пограничного отряда обнаружили у гражданина Украины поддельные свидетельства о регистрации транспортного средства и прицепа.

В пункт пропуска на выезд в РФ прибыл грузовой автомобиль марки «DAF» под управлением нашего соотечественника. Во время проверки документов у пограничников возникли сомнения относительно действительности предоставленных водителем регистрационных документов на автомобиль и прицеп, поэтому было осуществлено углубленную проверку.

По результатам изучения документов было установлено, что свидетельства о регистрации транспортного средства и прицепа содержат признаки полной подделки.

Во время общения с правоохранителями мужчина признался, что использует поддельные документы, в которых указаны сведения об увеличенной массе транспортного средства и прицепа и предоставил действительны регистрационные документы на автомобиль и прицеп.

Сейчас об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины, пограничники сообщили компетентные органы. Продолжаются следственные действия.