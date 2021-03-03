В Конотопе грузовик въехал в нежилой дом: водитель погиб Происшествие произошло сегодня, 9 марта, около 10.30 утра, на улице Генерала Тхора в городе Конотоп.

Грузовой автомобиль «Ивеко» под управлением 60-летнего водителя съехал с трассы и въехал в нежилой дом. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Известно, что другие участники дорожного движения не пострадали. Следователями Конотопского районного отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.