У Сумах відзначили 207-му річницю від дня народження Тараса Шевченка Урочистості в Сумах відбулися біля пам’ятника великому Кобзареві.

«Уже стало доброю традицією 9-10 березня відзначати Шевченківські дні. Люди приходять до пам’ятників, покладають квіти Кобзарю – людині, яка присвятила все своє життя служінню Україні, оспівуванню України в своїх віршах, пейзажах, – звернувся до присутніх голова Сумської ОДА Василь Хома. – І сьогодні ми прийшли сюди, щоб також вшанувати Великого Кобзаря».

Голова облдержадміністрації зазначив, що постать Тараса Шевченка пов’язана із землями, які сьогодні входять до складу Сумської області. Тарас Шевченко бував на Сумщині кілька разів. Відвідував Ромни, Лебединський та Конотопський райони. Ці подорожі знайшли відображення у його літературній і мистецькій творчості, в повістях і щоденнику.

«Пам’ятники Тарасу Шевченку встановлені в 35 країнах світу. Та і його «Заповіт» є одним із найвідоміших віршів у світі, – повідомив Василь Хома. – Це теж для нас має бути предметом гордості. Адже це означає, що нашого Тараса знають в усьому світі».