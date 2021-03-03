«Укрзалізниця» передумала отменять остановки поезду «Сумы-Киев» Об этом на своей странице в Фейсбуке написал эксперт по транспорту, конотопчанин Дмитрий Власенко.

«Пусть будет так, как было!

Новость об отмене с 28 марта 4-х остановок поезда 779/780 Сумы-Киев вызвала большой резонанс, как среди жителей Сумщины, так и соседней Черниговщины. Действительно, такие действия того не стоят. Этим поездом пользуются жители Белополья, Бахмач, Нежина, многие пассажиры ехали до Дарницы.

УЗ решила не отменять остановки и оставить практически такой же график движения. Я считаю, что на данный момент такой вариант является предпочтительным.

К сожалению, другими способами сократить время в пути в УЗ отсутствуют...

Локомотивы «под 140 км/ч» отсутствуют (в 2019 году еще немного было), инфраструктура постепенно изнашивается. Хотя после мощных ремонтов в начале 2010-х, на участке Конотоп-Нежин-Киев большинство гонок была «под 140». Последний электрифицированный участок «Ворожба-Конотоп» вообще имеет максимально разрешенную скорость 100 км/ч, даже на тепловозной Ворожба-Сумы скорость больше... В принципе такие-то дела», - написал он.