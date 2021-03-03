На Сумщине 19-летний парень обокрал дачу Пока хозяйки дома не было дома, он проник внутрь жилища и похитил оттуда технику и телевизионный кабель.

К работникам отделения полиции №1 (г. Кролевец) обратилась 39-летняя женщина. Она сообщила, что из ее дачного дома неизвестный похитил телевизор, телевизионный тюнер, DVD-проигрыватель и телевизионный кабель. На место происшествия сразу прибыли правоохранители.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и возвращение похищенного владелице, полицейские разыскали вора. Им оказался 19-летний житель Конотопского района. По его месту жительства, правоохранителями были обнаружены и сами похищенные вещи.

В содеянном злоумышленник сознался. По его словам, похищенное планировал оставить себе для пользования.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За кражу, соединенную с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившую значительный ущерб потерпевшему, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.