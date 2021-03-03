На Сумщине прокуратура наехала на полицию и суды Прокуратура проверила на Сумщине соблюдение конституционных прав задержанных.

По результатам проверок установлено, что из 22 комнат для задержанных и доставленных в дежурные части территориальных подразделений полиции 9 не соответствуют установленным стандартам, в связи с чем не функционируют.

Санитарное состояние отдельных комнат не соответствует определенным законом нормам. Также недопустимо, когда перевозку арестованных женщин выполняет конвойный наряд, состоящий исключительно из мужчин.

Помещение отдельных судов области не соответствуют установленным требованиям по обеспечению охраны во время доставки заключенных для участия в судебных заседаниях. Несмотря на то, что такие факты являются основанием для прекращения обслуживания конвойными подразделениями указанных судебных учреждений, территориальным управлением Государственной судебной администрации недостатки из года в год не устраняются.

Установлены факты нарушения требований законодательства о правильности составления протоколов об административном правонарушении и своевременности направления административных материалов в суд, следствием их закрытия.

Прокурором выявлен факт фальсификации работником полиции служебной документации, что стало основанием для закрытия судом производства и, соответственно, избежать лицом административной ответственности в виде ареста. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Проведенными в деятельности управления патрульной полиции в г. Сумы проверками выявлены отдельные нарушения требований КоАП при доставке лиц в помещения органов Национальной полиции и их административном задержании. Распространенным явлением в работе патрульных полицейских является несвоевременное сообщение о факте задержания родственников лица и центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

В отдельных отделах полиции допущено факты содержания лиц за совершенные административные правонарушения без составления соответствующих протоколов.

Допускается необоснованная волокита и не употребляются исчерпывающие меры к выявлению места нахождения правонарушителей для их задержания. Не используются информационные базы данных МВД Украины относительно возможного совершения ими повторных правонарушений или преступлений, в результате чего только за 2020 год судами области вынесено 458 постановлений о наложении административного взыскания в виде ареста, из которых реально выполнено лишь 368, то есть 80%.

Всего по результатам проверок органами областной прокуратуры внесено 57 указаний, начато 1 уголовное производство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.