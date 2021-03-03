Оперативники Шостки разоблачили вора, который обокрал гараж Сорвав навесной замок, мужчина ночью проник в помещение гаража и вынес оттуда имущества на сумму 28 000 гривен.

В полицию Шостки с заявлением о краже обратилась 38-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что неизвестный ночью сорвал навесной замок с ее гаража и похитил из помещения гироскутер, ноутбук, планшет, квадрокоптер, постельное белье и другое имущество. Ущерб по краже составил 28 000 гривен.

«Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, наши сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - Им оказался 31-летний местный житель. Его нашли и допросили. Похищенные вещи находились у него, поэтому их изъяли и после необходимых следственных действий вернут владелице».

В свое оправдание мужчина говорит, что на кражу пошел из-за тяжелого материального положения.

В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.