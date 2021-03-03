Сумські рятувальники розповіли кадетам про протипожежну безпеку З метою організації та проведення масово-роз’яснювальної роботи, інформування населення з питань дотримання вимог правил безпеки життєдіяльності рятувальники проводять відповідну роботу.

Зокрема, 4 березня Сумський міський відділ Державної служби з надзвичайних ситуацій провели виступ серед кадетів Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г.Харитоненка Державної прикордонної служби України. Ліцеїстів ознайомили із азами протипожежної безпеки. Зокрема, з основними причинами пожеж, основними правилами, дотримання яких допоможе запобігти таким випадкам та алгоритм дії у разі пожежі. Присутнім продемонстрували як користуватися первинними засобами пожежогасіння - вогнегасниками.

Окрему увагу фахівці приділили безпечній поведінці при виявленні боєприпасів минулих війн або схожих на них предметів. Навесні ж кількість таких випадків значно зростає, тому вкрай важливо знати: неможна навіть чіпати вибухонебезпечні предмети, а тим більше намагатися їх вилучити; не можна користуватися поблизу засобами зв’язку - це може спровокувати вибух; про небезпечну знахідку треба повідомити дорослих або безпосередньо зателефонувати на лінію екстреного виклику «101».

Для кращого засвоєння наданої інформації трудовий колектив та ліцеїсти отримав тематичні пам’ятки.

Безпека життя та здоров’я громадян – основна цінність у діяльності співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Крім безпосередньої допомоги в екстремальних життєвих ситуаціях, рятувальники намагаються запобігти їм. Тому фахівці Служби порятунку і надалі проводитимуть тематичні заходи із дотриманням карантинних вимог серед населення, щоб громадяни не забували про безпечну поведінку, повідомляє Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.