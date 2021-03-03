В Сумах хотят создать единый диспетчерский пункт для транспорта Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение начальнику отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергею Яковенко организовать общественное обсуждение новой программы развития транспорта с привлечением специалистов и экспертов.

- Я не хочу, чтобы эта программа просто была переписана, изменены даты и цифры. Сегодня есть много инициативных групп, давайте обращаться к ним за советами и предложениями, как сделать лучше. Давайте просто их услышим и сделаем общественное обсуждение этой редакции программы, которую будем принимать. Это будет программа, опять же, на 3-5 лет, поэтому уже сейчас нам надо определиться, каким будет транспорт в городе через год, и частный в том числе, каким будет будущий конкурс. Понятно, что мы ждем принятия нового закона о требованиях к общественному транспорту, но наше видение и видение экспертов, депутатской комиссии должно быть обсуждено и учтено еще раньше, - сказал Александр Лысенко.

Дополнительно глава Сум поручил Сергею Яковенко проработать вопрос создания единого диспетчерского пункта для коммунального и частного транспорта. По словам чиновника, данная работа уже начата - в апреле запланировано проведение конкурса по определению оператора на электронный билет и на автоматическую систему диспетчерского управления схемой движения общественного пассажирского транспорта.

Также в сентябре запланированы мероприятия, касающиеся проведения корректировки транспортной схемы. По разработке новой программы развития транспорта Сергей Яковенко отметил, что отдел обратится по предложениям к депутатскому корпусу и к общественным организациям.