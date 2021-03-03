Началась вакцинация бойцов Конотопской 58-й бригады Чтобы обезопасить личный состав от заражения и распространения в дальнейшем вирусной инфекции COVID-19, 6 марта среди военных нашей бригады начался первый этап вакцинации, который охватывает определенные подразделения.

Сначала военных, которые добровольно согласились на прививку, осматривает врач, и только после этого проводят саму процедуру вакцинации.

Первые ощущения после вакцинации от COVID-19, по словам самих бойцов - стабильные и без побочной реакции.

Чтобы сделать свой вклад в формирование коллективного иммунитета населения, военные проходят вакцинацию. Организация вакцинации от болезни COVID-19 была создана бригаднымы медиками 66-го военно-медицинского госпиталя.

В дальнейшем вакцинации будет происходить в полном объеме по всем подразделениям 58-й ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского, пишет Голос Конотопа.