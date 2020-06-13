В Сумах жертва насильника-кадета опубликовала полный текст приговора Сумчанка Ирина Челоманова опубликовала полученный из суда текст приговора Владиславу Кривошею, который судом приговорен к 3 годам лишения свободы за изнасилование.

«ДВА ГОДА ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ?

Два года назад Владислав Кривошей совершила преступление! Два года понадобилось чтобы услышать приговор!

Приговор был вынесен 19 февраля этого года. У преступника Владислава Кривошея есть месяц на его обжалование... И будут ли его адвокаты дальше "тянуть резину" в этом деле? Посмотрим...

Публикую приговор с закрытыми личными данными... Хотя все понимают о ком и о чём идёт речь...

Попадёт ли Владислав Кривошей в тюрьму? Надеюсь уже скоро!

Будут ли пытаться его спрятать?..

А как вы думаете?..

P.S.: ещё раз всем спасибо за поддержку!

P.S.S.: надеюсь Національна поліція України не упустит Владислава Кривошея до того момента, как приговор вступит в силу!..» - написала она.