В Сумах жертва насильника-кадета опубликовала полный текст приговора

«ДВА ГОДА ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ?
Два года назад Владислав Кривошей совершила преступление! Два года понадобилось чтобы услышать приговор!
Приговор был вынесен 19 февраля этого года. У преступника Владислава Кривошея есть месяц на его обжалование... И будут ли его адвокаты дальше "тянуть резину" в этом деле? Посмотрим...
Публикую приговор с закрытыми личными данными... Хотя все понимают о ком и о чём идёт речь...
Попадёт ли Владислав Кривошей в тюрьму? Надеюсь уже скоро!
Будут ли пытаться его спрятать?..
А как вы думаете?..
P.S.: ещё раз всем спасибо за поддержку!
P.S.S.: надеюсь Національна поліція України не упустит Владислава Кривошея до того момента, как приговор вступит в силу!..» - написала она.
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