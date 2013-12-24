В Сумах хотят установить памятник Герасиму Кондратьеву Еще неделю назад управление архитектуры получило поручение от руководства Сум по установке памятника основателю Сум Герасиму Кондратьеву.

Об этом на совещании в Сумской мэрии 9 марта рассказал мэр Александр Лысенко: «Я хочу, чтобы это дело было публичным. Чтобы не только архитекторы обсуждали памятник, но и депутаты, и общественность. Мы должны выбрать самое лучшее, центральное место для него. Потому что раньше над памятником уже работали и обсуждали макет и место его установки. Нам нужно продумать процедуру, а потом уже будем искать финансирование. До логического завершения дело так и не дошло. Так давайте, наконец, сделаем это».

Главный архитектор Сум Андрей Кривцов, со своей стороны, отметил, что конкурсная программа уже разработана: «Мы рассмотрим ее на следующей комиссии по вопросам увековечения памяти выдающихся личностей и событий, обсудим все нюансы и вынесем на рассмотрение исполкома».

Напомним, что подобный конкурс проводился в 2014 году. Тогда в качестве лучшей жюри определило скульптуру авторского коллектива, который возглавлял харьковский скульптор Эльданиз Гурбанов. Вот что рассказал об этой работе архитектор Александр Бойко:

- Поиск образа продолжался долго - у нас появились три разных варианта. Первый - со стелой, но тогда он напоминал бы памятник Михаилу Лушпе. Мы решили от него отказаться и развить тему стелы. В итоге она превратилась в высеченную из камня крепость, которая поднимается за Кондратьевым. И наконец, третий вариант - сам Кондратьев. Когда отказались от крепости, появилось больше воздуха, пространства. Так как рядом есть памятник Ивану Харитоненко, мы не стали делать классический пьедестал, а предпочли более современный, взяв за основу габаритные размеры и восприятие скульптуры такого уровня. В образе основателя Сум сохранено портретное сходство, он не собирательный.

Но при этом, по словам Эльданиза Гурбанова, ему захотелось сделать скульптуру не воинственной, а показать Кондратьева - мудреца, философа, создающего новый город. У подножия скульптуры раскинулись Сумы в виде плана города 1768 г., а в качестве элементов благоустройства предложены три фонтана, символизирующих три сумских реки, пишет Ваш шанс.

Интересно, будет ли участвовать в нынешнем конкурсе макет-2014? Да и вообще – что предложат сумчанам сегодняшние скульпторы и архитекторы?

Надеемся, это будет не МАФ им. Ярослава Мудрого.