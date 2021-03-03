В Сумах на самоизоляции 24 класса Об этом сегодня, 9 марта, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко.

По ее словам, зафиксированы заболевание COVID-19 16 учеников и 23 работников учреждений общего среднего образования, на самоизоляции находятся 24 класса – 688 учеников. В детсадах болеют 7 работников.