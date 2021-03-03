Сколько сумчан лечатся от коронавируса в больницах? Статистику рассказала сегодня, 9 марта, во время аппаратного совещания в мэрии начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в 5-й больнице лечатся 86 человек, из них 48 человек на кислородной поддержке, 8 в интенсивной терапии, 2 подключены к аппаратам ИВЛ.

В 4-й горбольнице 32 пациента, 23 получают кислород свободным потоком, 2 пациента на неивазивной вентиляции.

В детской больнице 34 пациента, из них 6 в интенсивной терапии, 1 получает кислород свободным потоком. Также в больнице 46 с другими инфекционными патологиями.

В городских больницах 79 свободных койки для взрослых и 35 – для детей. Все с кислородом.

В областном центре инфекционных болезней 54 сумчан, из них 51 получают кислород, 3 в интенсивной терапии, 2 на ИВЛ.

В госпитале ветеранов 42 сумчан, 29 получают кислород, 4 в интенсивной терапии, 1 – на ИВЛ.