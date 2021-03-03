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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:55204

В Сумах госпитализировали 51 ребенка с ОРВИ

Об этом сегодня, 9 марта, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1797 случаев заболевания ОРВИ, что на 14% больше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 63% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 682,2 на 10 тыс. населения, что выше порогового уровня - 665,3. Госпитализированы на прошлой неделе 114 жителей города - 63 взрослых и 51 ребенок. Это 6% от всех заболевших. Заболеваний гриппом и летальных случаев не зарегистрировано.

На сегодня 2044 человека провели вакцинацию против гриппа.

Общество
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