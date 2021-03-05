На Сумщине за день 69 новых случаев заболевания коронавирусом (обновлено) Об этом сегодня, 9 марта, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за последние сутки на Сумщине зафиксировано 69 новых случаев заболевания COVID-19, 60 из них в Сумах.

Летальных случаев 2, оба – в Сумах.

Выздоровело 15 человек в Сумах, на Сумщине – 20.