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Сергей Скакун
Сергей Скакун
09.03.2021 08:331615

На Сумщине за день 69 новых случаев заболевания коронавирусом (обновлено)

Об этом сегодня, 9 марта, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за последние сутки на Сумщине зафиксировано 69 новых случаев заболевания COVID-19, 60 из них в Сумах.

Летальных случаев 2, оба – в Сумах.

Выздоровело 15 человек в Сумах, на Сумщине – 20.

Общество
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