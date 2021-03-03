Несмотря но новые троллейбусы, их количество на улицах Сум сразу не увеличится Об этом сегодня, 9 марта, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил директор КП «Электроавтотранс» Андрей Новик.

По его словам, в марте, когда будут зарегистрированы новые троллейбусы, их количество на улицах города увеличится только на 2-3 единицы из-за недостатка водителей. Новая группа, которая сейчас обучается, выпустится только 20 апреля.

Мэр Сум Александр Лысенко предложил вводить различные социальные программы для привлечения водителей.

Также директор «Электроавтотранса» сообщил, что есть еще проблема устаревших контактных сетей и подстанций. Мэр Сум дал поручение объявлять тендер на покупку новой мобильной подстанции вместо вышедшей из строя в сквере «Дружба».