Борщ із Сумщини стане культурною спадщиною ЮНЕСКО Кролевчанка Тетяна СОКУР прийняла участь у онлайн-презентації «Культура приготування українського борщу», що був організований Міністерством культури спільно із ГО «Інститут культури України» за шефства відомого в Україні кулінара Євгена КЛОПОТЕНКА.

Захід став однією із завершальних стадій підготовки номінаційного досьє для подачі елементу “Культура приготування українського борщу” до списку нематеріальної культурної спадщини «ЮНЕСКО», пише сайт Кролевця.

25 учасників з усіх регіонів України зібралися разом, щоб приготувати борщ за неповторним автентичним рецептом кожного. За словами учасниці, всі борщі були гарні, а різноманіття смаків вражало.

«Мій борщ складався з багатьох складників, серед яких, зокрема, було по 2 види – м’яса (птиця та свинина), буряк (запечений цукровий та червоний), гриби (свіжі та сушені білі), ягоди терну, селера, тушкований солодкий перець в томатах, копчена паприка і, звичайно ж, яблука з нашої неймовірної яблуні-колонії. Дякую всім друзям, хто підтримував і вболівав!» – поділилася своїми враженнями та інгредієнтами унікального борщу Тетяна СОКУР на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.