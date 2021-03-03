В Сумах произошла тройная авария 8 марта около 6.00 экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на перекрестке улиц Ильинская - Набережная реки Стрелки.

Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, не придерживаясь безопасной скорости движения и интервала, допустил наезд на транспортные средства Daewoo Lanos и Ford Transit, которые остановились на запрещающий сигнал светофора.

Вследствие ДТП никто не пострадал, а вот автомобили получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя Skoda Octavia административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.