В Сумах снова разбили стеклянную остановку На этот раз от рук неизвестных вандалов пострадала остановка на остановке «ул. Даргомыжского» по ул. Харьковской.

Происшествие произошло сегодня, 8 марта. Соответствующие фото в Фейсбуке выложил Игорь Шпетный. «Сегодня, остановка «Сумсельмаш» на ул. Харьковской», - комментирует автор фото.