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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:40211

В Сумах впервые провели турнир по корнхолу

Первый в городе Сумы турнир по корнхолу организовал спортивный клуб инвалидов «Феникс».

Соревнования имели статус интеграционных, поэтому в них приняли участие все желающие, независимо от наличия или отсутствия инвалидности.

Корнхол - игра на точность и концентрацию внимания. Первое упоминание о ней датируется еще 14-м веком. Для Сум - это новый вид спорта, а вот в мире он достаточно популярен, особенно в США, где проходят даже масштабные международные соревнования среди взрослых, детей и людей с инвалидностью. По доступности корнхол можно записать к одному из самых распространенных инклюзивных видов спорта.

Цель игры: попасть специальным мешочком в отверстие на игровом поле с расстояния.

Турнир, проходивший в библиотеке - филиале № 17 подарил массу положительных эмоций всем участникам и до последнего момента нельзя было понять, кто же станет обладателем главного приза - жилетки из натурального меха. В главном финальном поединке сошлись представитель Лебедина Валентина Кричкевич и сумчанин Роман Максимов. Удача в итоге оказалась более склонной к Роману, который и стал победителем, а Валентина получила в подарок стильный рюкзак от «Феникса». Третье место завоевала Юлия Кизенко и в качестве приза получила фирменную футболку с жизнеутверждающей надписью «Сильные духом. Непокоренные телом».

Спорт
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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