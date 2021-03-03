В Сумах сражались юные каратисты В Сумах провели клубный турнир «Progress Cup 2021» по каратэ.

В этом году турнир приобрёл статус межрегионального и собрал 193 спортсмена из 4-х клубов: «Прогресс» (Сумы), «Вагр» (Харьков), «Вадокай» (Сумы) и «Самурай» (Глухов). Выражаю

Лучшими стали хозяева из «Прогресса» - 24 золотых медали, 19 серебряных и 41 бронзовая. Вторыми были харьковчане (7-2-7), дальше – «Вадокай» (5-14-18) и «Самурай» (3-4-2).

«Выражаю огромною благодарность клубам, которые нас поддержали и создали хорошую конкуренцию на турнире! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество», - написал в Фейсбуке глава клуба «Прогресс» Игорь Угнич.