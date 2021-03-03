Сумские борцы - призеры международного турнира в Белоруссии В Гомеле (Республика Беларусь) состоялся Международный юношеский турнир по вольной борьбе.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов со всей Беларуси, а также из Украины (Киев, Сумы, Ромны, Мелитополь) и России (Якутск).

Представители сумского СК «Тamirlan» и городской ДЮСШ по вольной борьбе под руководством тренера Сергея Скварчи завоевали серебряную и бронзовую медали: Богомаз Иван (52 кг) – серебро, Михайленко Василий (85 кг) – бронза. Кроме того, Щербак Михаил (41 кг) занял 5-е место.

Кроме того, две медали у роменских борцов под руководством тренера Сергея Федины – «золото» у Александра Мартыненко (52 кг), «бронза» - у Остапа Гросу (38 кг).