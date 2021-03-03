Сумские атлеты выступили на чемпионате Европы В Торуни (Польша) прошел чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении.

В составе украинской сборной были сумчанин Александр Погорилко и два воспитанника сумской легкой атлетики – Анна Плотицына и Евгений Гуцол.

В мужской квалификации на 400 м Александр Погорилко показал время 47.95 сек. С таким результатом спортсмен не смог пройти дальше.

На женских 60 метрах с/б в первом раунде Анна Плотицына была лучшей из украинок – 8.22 сек., но этого не хватило, чтобы продолжить соревнования.

В мужской квалификации на 800 м Евгений Гуцол финишировал в своем забеге пятым с результатом 1:49.82, чего оказалось недостаточно для продолжения соревнований в полуфинале.