Сумской сенсэй получил 6-й дан по каратэ IKA Об этом в Фейсбуке сообщил сам основатель клуба «Терра-СКИФ» Анатолий Лозовой.

«Хорошая новость. Получил от Соке Куботы сертификат на 6-й дан. Очень почетно и очень ответственно. Благодарю Соке за доверие. Спасибо команде, ее помощь и поддержка незаменима», - написал он.